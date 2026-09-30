Kuşadası\'nda uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 12 paket esrar ele geçirildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Alacamescit Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan baskında, şüpheli S.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 14,90 gramlık satışa hazır 12 paket esrar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.