Kuşadası\'nda Yaralı Kedi Başarılı Ameliyat Geçirdi

(AYDIN) - Kuşadası'nda 5. kattan düşerek bacakları kırılan kedi, belediyeye ait rehabilitasyon merkezinde başarılı bir ameliyat geçirdi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçede 5'inci kattan düştüğü için arka ayakları kırılan ve sahibince götürüldüğü hayvan hastanesinde 15 bin lira tedavi masrafı çıkarılınca sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kedi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yaralı kedi, merkezde kırık sebebiyle bacaklarında oluşan ödemin giderilmesinin ardından, Kuşadası Belediyesi Veteriner Hekimi Cihan Şengün tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası gözlem altına alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Başkan Ömer Günel, belediye başkanlığı görevine gelir gelmez kent merkezindeki faytonları kaldırdı. Yaralı ve hasta sokak hayvanları için Kuşadası'nda "haybulans" araçları hizmete alınırken, Can Dostlar Defin Alanı adıyla kente hayvan mezarlığı da kazandırıldı.

Sokak hayvanları için Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde mama üretim tesisi kuran Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel döneminde "kedi kısırlaştırma merkezi" de açtı. Ayrıca Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi de yenileyerek tıbbi koşullar açısından tam donanımlı hale getirildi.