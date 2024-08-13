Kuşadası'nda Yeni Tenis Kulübü Projesi Tamamlanıyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapımı sürmekte olan Tenis Kulübü projesi için geri sayım başladı. Uluslararası standartlara sahip tenis kortlarının tamamlandığı tesisin çevresindeki yolları kilit parke ile kaplayan ekipler, yağmur suyu hattı çalışması yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde ilçeye yeni spor tesisleri ve aktivite alanları kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan tenis kulübünün yapımında son aşamaya geldi. Toplam 6 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesiste, uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ile 1 antrenman kortunun yapımı tamamlandı. Son olarak yağmur suyu hattı döşeme işleminin yürütüldüğü tesis, çok yakında hizmete açılacak.

Tesiste ekipler, 900 metrekarelik yeşil alanın düzenlemesini ve soyunma kabinlerinin yapımını da tamamladı. Tenis kulübü, modern görünümünün yanı sıra sunduğu spor yapma ve sosyalleşme imkanlarıyla da vatandaşlar için yeni bir buluşma alanı olacak.