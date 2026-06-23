Kuşadası Belediyesi'nden Kent Estetiğine Yeşil Dokunuş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve vatandaşlara daha temiz, düzenli ve yaşanabilir ortak alanlar sunmak amacıyla yeşil alanlarda çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin parklarında, refüjlerinde ve yeşil alanlarında detaylı bakım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle yaz sezonunda nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte hem kent sakinlerinin hem de yerli ve yabancı turistlerin daha konforlu ve estetik alanlarda zaman geçirebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamda son olarak Yavansu Mahallesi 4040 Sokak, Karaova Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı ve Kadınlar Denizi Mahallesi Sanayi Kavşağı çevresinde kapsamlı bakım çalışmaları yürütüldü. Yeşil alanlarda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının yanı sıra çim biçme, trimör uygulamaları, yabani ot temizliği, çırpma ve genel bakım işlemleri tamamlandı.

Bölgedeki bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla yapılan çalışmaların belirli periyotlarla tekrarlandığı ve bakım sürekliliğinin sağlandığı belirtildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yıl boyunca sahadaki çalışmalarına devam edeceği bildirildi.