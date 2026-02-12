Kuşadası Belediyesi'nin Yörük Hizmet Çadırı'nda İşlemler Kısa Sürede Tamamlanıyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin Yörük Hizmet Çadırı'na gelen vatandaşlar Emlak Servisi, Vezne, Güvercin Masa ve AdalıKart ile ilgili işlemlerini kısa sürede tamamlıyor.

Kuşadası Belediyesi, 21 Ocak'ta Çakabey Ortaokulu'nun yanında geçici olarak Yörük Hizmet Çadırı kurdu. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen ana hizmet binasının zemin katında faaliyet gösteren Emlak, Vezne, Güvercin Masa ve AdalıKart birimleri Yörük Hizmet Çadırı'na taşındı.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in "Hizmet sınır tanımaz" anlayışından hareketle kurulan Yörük Hizmet Çadırı'nda tüm işlemler kolaylıkla gerçekleştiriliyor.

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının zemin katını, tahsis protokolünde yer almadığı gerekçesiyle geçen ay boşaltmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Günel'in talimatıyla belediye hizmetlerinin aksamaması için Yörük Hizmet Çadırı açılmıştı.