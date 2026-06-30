Kuşadası Belediyesi, Yuvadan Düşen Ala Karga Yavrusunu Koruma Altına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediyesi, Yuvadan Düşen Ala Karga Yavrusunu Koruma Altına Aldı

30.06.2026 17:42  Güncelleme: 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, yuvadan düşen ala karga yavrusunu Haybulans ekipleriyle kurtararak rehabilitasyon merkezinde bakıma aldı. Sağlık kontrolü yapılan kuş, iki hafta sonra doğaya salınmak üzere yetkililere teslim edilecek.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yuvadan düşen ala karga yavrusunu koruma altına aldı. Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kuş, iki haftalık gözetim süresinin ardından doğal ortamına salınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yerde çırpınan bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan "Haybulans" ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden Haybulans ekipleri, kuşu bulunduğu yerden alıp Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Ala karga cinsi olduğu belirlenen yavru kuş üzerinde veterinerler tarafından yapılan incelemede herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Ala karga yavrusu, yaklaşık iki hafta Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulduktan sonra doğal ortamına salınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

"ONA ÇOK İYİ BAKIYORUZ"

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı, ala karga yavrusuna çok iyi baktıklarını belirterek, "Merkezimizde yardıma ihtiyacı olan kedi ve köpek dışında farklı türlerde hayvanların da bakımını üstleniyoruz. Ala karga yavrusu, şu an uçma yeteneğini kazanamadığı için bizim gözetimimizde olmak zorunda. Gerekli olan her türlü ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Karga, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, Yuvadan Düşen Ala Karga Yavrusunu Koruma Altına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Sakarya’da sahile İHA parçası vurdu Sakarya'da sahile İHA parçası vurdu
Nijerya’da Boko Haram’ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Bitlis’te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğeri ise kayıp

18:21
TFF’den kamp merkezi iddialarına yanıt
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:41
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 18:25:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, Yuvadan Düşen Ala Karga Yavrusunu Koruma Altına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.