(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yuvadan düşen ala karga yavrusunu koruma altına aldı. Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kuş, iki haftalık gözetim süresinin ardından doğal ortamına salınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yerde çırpınan bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan "Haybulans" ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden Haybulans ekipleri, kuşu bulunduğu yerden alıp Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Ala karga cinsi olduğu belirlenen yavru kuş üzerinde veterinerler tarafından yapılan incelemede herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Ala karga yavrusu, yaklaşık iki hafta Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulduktan sonra doğal ortamına salınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

"ONA ÇOK İYİ BAKIYORUZ"

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı, ala karga yavrusuna çok iyi baktıklarını belirterek, "Merkezimizde yardıma ihtiyacı olan kedi ve köpek dışında farklı türlerde hayvanların da bakımını üstleniyoruz. Ala karga yavrusu, şu an uçma yeteneğini kazanamadığı için bizim gözetimimizde olmak zorunda. Gerekli olan her türlü ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.