Kuşadası\'nda yüzme havuzu patlamasında 2 belediye çalışanı yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzme havuzunun makine dairesinde meydana gelen patlamada 2 belediye çalışanı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi temizlik işleri ekibi, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitenin yüzme havuzuna ait makine dairesinde ilaçlama yaptığı esnada patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında yanık oluşan 2 işçi, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

İtfaiye yetkilileri, patlamanın metan gazından kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.