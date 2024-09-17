Kuşadası'ndaki Çocuk Parkı Vandalizme Uğradı

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(AYDIN)- Kuşadası'nda Camiatik Mahallesi'nde bulunan çocuk parkındaki oyun gruplarına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

Kuşadası'nda son dönemde kamusal ve yeşil alanlara yönelik gerçekleştirilen vandal saldırılara bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların vakit geçirmesi için Yedi Eylül İlkokulu'nun karşısına yapılan parktaki oyun grupları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kırıldı.

Durumun tespit edilmesinin ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kırılan oyun gruplarını yenisiyle değiştirdi. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı ve sorumluların gerekli cezayı almaları için hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceği belirtildi.