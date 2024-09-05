Kuşadası'ndaki Okulların Sorunları Gündeme Taşındı

Güncel

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclis Toplantısı'nda CHP Grubu adına söz alan Meclis üyesi Ayşegül Dağlı, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Başlarken Okulların Eğitimin Güncel Durumu" başlıklı açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Ayşegül Dağlı, kentteki okulların ciddi sorunları olduğuna dikkati çekerek, "Cumhur İttifakı grubu üyesi arkadaşlarımızı bu sorunların çözümü için acilen çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısının ikinci oturumu, Başkan Ömer Günel yönetiminde Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Meclis toplantısının ardından CHP Grubu adına gündem dışı söz alan Meclis Üyesi Ayşegül Dağlı, Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Başlarken Okulların Eğitimin Güncel Durumu başlıklı açıklamayı Kuşadası kamuoyu ile paylaştı. Kendisi de emekli öğretmen olan Ayşegül Dağlı, Genel Merkez açıklamasının ardından Kuşadası'nda eğitim kurumlarının içinde bulunduğu durum ve yaşadığı sorunlara ilişkin tespitleri aktardı.

Kentte bulunan okulların yapısal ve son derece can alıcı sorunları bulunduğunu ifade eden Dağlı, Kuşadası'ndaki pek çok okulun yardımcı personel, güvenlik, hijyen gibi konularda önemli eksiği bulunduğunu ifade etti. Okulların laboratuvar, atölye, kütüphane, spor salonu, oyun bahçesi gibi pek acil ihtiyacı bulunduğuna dikkati çeken Ayşegül Dağlı, "Cumhur İttifakı grubu üyesi arkadaşlarımızı bu sorunların çözümü için acilen çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.