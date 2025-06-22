Kuşadası\'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Kuşadası'nın Kuştur mevkisi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 15 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.