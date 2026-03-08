Kuşadası Belediyesi'nden Sanayi Sitesi'nde Detaylı Temizlik Çalışması

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kent ekonomisine önemli bir katkı sunan Kuşadası Sanayi Sitesi'nde detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde farklı bölgelere de yoğunlaşıyor. Bu kapsamda son olarak 18 kişiden oluşan bir ekip, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Sokakların köpüklü suyla yıkandığı çalışmada, galvanizli ve yer altına monte edilmiş çöp konteynerleri de yüksek sıcaklıktaki su ve özel solüsyonlar aracılığıyla kir ve kokudan arındırıldı.

Yol kenarlarında bulunan atıkların da alındığı çalışma sonunda Kuşadası Sanayi Sitesi tertemiz oldu.