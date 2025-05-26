Kuşak: Türk Halk Dansları Gösterisi Antalya'da Sahne Alacak

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nün halk kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması hedefiyle hayata geçirdiği "Kuşak" bir kez daha sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanat yönetmenliğini İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı ve Halk Oyunları Eğitmeni Onur Durak'ın üstlendiği ve yaklaşık sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ürünü olan geleneksel Türk halk dansları gösterisi Kuşak, 27 Mayıs Salı günü (yarın) saat 20.00'de Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Şehir Tiyatroları Büyük Sahne'de izleyicisiyle buluşacak.

Anadolu'nun dört bir yanından halk oyunlarının yer aldığı gösteri, izleyicilere tam 220 dansçıyla sadece figürlerin değil; duyguların, ritüellerin ve kültürel belleğin de sahneye taşındığı güçlü bir anlatım sunacak.