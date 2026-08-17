Kushner Mısır'da Hamas ile Görüştü - Son Dakika
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Kushner Mısır'da Hamas ile Görüştü

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Kushner, Mısır'da Hamas ile Gazze'nin silahsızlandırılması üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve temsilcisi Jared Kushner'in, Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yaptığı bölge turu kapsamında Mısır'da üst düzey Hamas yetkilileriyle "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, toplantının ayrıntılarına aşina bir kaynak, Hamas yetkilileri Kushner ile yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması ve askerden arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

Kaynak, 90 dakika süren toplantının "çok verimli" geçtiğini ve Hamas'ın Gazze'yi silahsızlandırmak için somut adımlar atma taahhüdünü teyit ettiğini belirtti.

Hamas yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve politikasından duydukları rahatsızlığı Kushner'e ilettiğini aktaran kaynak, "Kushner, onlara fiili silahsızlanma konusunda müzakere payı olmadığını, ancak somut adımlar atmaları halinde ABD'nin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında Kushner'in Hamas yetkililerine İsrailli esirlerin iadesi için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Trump'ın damadı Kushner, Mısır'daki görüşme trafiğinin ardından İsrail'e geçti. Burada İsrailli üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kushner Mısır'da Hamas ile Görüştü - Son Dakika

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