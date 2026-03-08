Kushner ve Witkoff, 9 Mart'ta İsrail'de - Son Dakika
Kushner ve Witkoff, 9 Mart'ta İsrail'de

08.03.2026 22:24
ABD temsilcileri, İran'a yönelik saldırılar sürerken 9 Mart'ta İsrail'i ziyaret edecek.

İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail'in i24 televizyonu, bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Witkoff ve Kushner'in 9 Mart'ta İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.

Haberde, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Trump'ın Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in 9 Mart'ta İsrail'i ziyaret edecek olmasının önemine işaret edildi.

Kanal 12 televizyonu ise İsrail'in ABD'li yetkilileri karşılamak için hazırlık yaptığını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

SON DAKİKA: Kushner ve Witkoff, 9 Mart'ta İsrail'de
