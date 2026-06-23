Kuşkayası'nda İHA Düştü - Son Dakika
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Kuşkayası'nda İHA Düştü

Kuşkayası\'nda İHA Düştü
23.06.2026 22:02
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Kastamonu'nun Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine İHA düştü; hasar oluştu, yaralanma yok.

KASTAMONU'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

Olay, sabah saat 07.30 saatlerinde Kuşkayası köyünde meydana geldi. Musa Zilan'a ait evin arka tarafındaki fındık bahçesine büyük bir İHA düştü. Evin bahçesine düşen İHA'nın parçaları çevreye saçıldı. Gürültü üzerine dışarı çıkan köy sakinleri, bahçeye düşen hava aracını görünce şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 200 kilogramdan ağır olduğu tahmin edilen İHA'nın düşmesi sonucu fındık bahçesinde hasar oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Bahçesine İHA düşen Musa Zilan, "Biz ucuz atlattık. 10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş" dedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Menşei ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA'nın düşüş nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hava aracının teknik özellikleri ve aidiyetinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Yerel Haberler, Kastamonu, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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