Vezirköprü'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıldönümü kutlandı.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Kaymakamı Özgür Kaya ise Kut'ül Amare Zaferi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun küçük bir ordu ile kazandığı büyük bir zafer olduğuna işaret ederek, "Osmanlı'nın son dönemlerinde askeri ve teknoloji açısından kötü bir dönemde küçük bir orduyla yaklaşık 13 bin İngiliz askerini esir almış ordunun kazandığı bir zaferden bahsediyoruz. Geçmişimizde böyle bir zafer kazanılmışken biz neredeyiz, ne aşamadayız ona bakmamız lazım. Bizim derdimiz 109 yıl geçmiş bu zaferin yad edilmesi, sizler tarafından yad edilmesi. Çünkü bu güç sizlerde de var." dedi.

Törene Kaya'nı yanı sıra Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Şaban Bolat, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Uyar, ilçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.