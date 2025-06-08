Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Kurban Bayramı'nda Ziyaretler Gerçekleştirdi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kurban Bayramı dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Kahveci, "Şehrimizin her köşesine hizmet ulaştıran güçlü bir ekibiz. Hepinize teşekkür ediyorum, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Kahveci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Görevi başındaki personelle bayramlaşan Kahveci, personelin belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesindeki rolüne dikkati çekerek, "Şehrimizin her köşesine hizmet ulaştıran güçlü bir ekibiz. Sizlerin sahadaki emeği, gece gündüz demeden çalışan gayretiniz bizim için çok kıymetli. Hepinize teşekkür ediyorum, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Kahveci, il protokolü ile birlikte Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı. Bayramların, büyükleri hatırlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Kahveci, yaşlı bireylerin toplum için değerli birer rehber olduğunu belirtti.

Kahveci'nin bayram ziyaretlerinin bir diğer adresi ise Erkek Yaşam Merkezi oldu. Merkezde kalan vatandaşlarla ayrı ayrı ilgilenen Kahveci, "Bu merkezlerde kalan her bir vatandaşımızın yüzü gülsün diye çalışıyoruz. Onların duası, bizim en büyük gücümüz. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve umut getirmesini diliyorum" diye konuştu.