Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Sahada İncelemelerde Bulundu

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin saha incelemelerinde bulundu.

Ziraat Semt Pazarı yanında bulunan Kapalı Spor Salonu, Kütahya Çiniciler Çarşısı, Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Mahallesi Sosyo-Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Kahveci'ye yardımcıları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

İlgili birimlerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kahveci, ihtiyaç duyulan noktalarda yapılacak düzenlemeler ve ilerleyen süreçte hayata geçirilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Millet Bahçesi ziyaretinde vatandaşlarla da bir araya gelen Kahveci, talep, öneri ve görüşleri dinledi. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği buluşmada vatandaşların beklentilerine ilşkin istişarelerde bulunulurken, Kütahya Çiniciler Çarşısı esnafıyla gerçekleşen görüşmelerde fikir birliği anlayışıyla Kütahya'ya hizmet etmeye devam edileceği ifade edildi.

İncelemeler, ilgili alanlarda yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişleriyle tamamlandı.