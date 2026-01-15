Kütahya'da Şehitler Takvimi Ziyareti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Vali Işın, Başkan Kahveci'yi makamında ağırladı. Ziyarette, Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan Kütahya Şehitler Takvimi, Vali Işın'a takdim edildi.

Görüşmede; vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatırasını yaşatmanın, gelecek nesillere bu kutsal mirası aktarmanın önemine vurgu yapıldı. Kahveci, şehitlerin isimlerinin ve fedakarlıklarının daima hafızalarda diri tutulmasının, toplumsal birlik ve beraberlik açısından büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Vali Işın, şehitlere yönelik vefa çalışmalarının kıymetli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ile sona erdi.