Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin işlek noktaları arasında yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, onların talep ve önerilerini dinledi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Adnan Menderes Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde, vatandaşlardan ve esnaftan gelen talep ve önerileri dinleyerek istişarelerde bulunan Kahveci, belediye tarafından şehrin her köşesinde refah seviyesini artırmak amacıyla yoğun çalışmalar sürdürüldüğünü ve halkın görüşlerinin hizmetlerin gelişiminde yol gösterici olduğunu söyledi.

Kahveci, esnafın; kentin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine değinerek, hayırlı çalışmalar ve bol kazançlar diledi.