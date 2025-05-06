Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Sanat ve Kültür Üzerine Konuştu - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Sanat ve Kültür Üzerine Konuştu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Güzel Sanatlar Derneği'nin düzenlediği 'Müzikçe Pazartesi Söyleşileri' programında öğrencilerle bir araya gelerek, Kütahya'nın kültür ve sanat yönünü vurguladı.

06.05.2025 13:15
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(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Güzel Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen "Müzikçe Pazartesi Söyleşileri" programına katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Kahveci, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği tarafından Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde sekizincisi düzenlenen "Müzikçe Pazartesi Söyleşileri" programının konuğu oldu.

Kahveci, Kütahya'nın kültür ve sanatla anılan bir şehir olması gerektiğini vurgulayarak, "Sanat, bir şehrin hafızasıdır. Kültür ve sanat ayrılamaz bir bütünün parçalarıdır. Kültürüne sahip çıkan toplumların, köklerinden güç alarak geleceğe daha sağlam adımlar atacağının da altını çizmek istiyorum" dedi.

Kahveci, kentin sanatsal hafızasını diri tutmak için bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceklerini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Sanat ve Kültür Üzerine Konuştu - Son Dakika

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