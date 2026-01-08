Kütahya Belediye Meclisi 2026 Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Kütahya Belediye Meclisi 2026 Toplantısını Gerçekleştirdi

08.01.2026 10:00  Güncelleme: 11:10
Kütahya Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kütahya Belediye Meclisi 3. Dönem 1. Olağan Toplantısı, Kahveci yönetiminde gerçekleştirildi. Kahveci, 2026 yılının ilk toplantısının hayırlı olmasını dileyerek, yeni yılda alınan kararların kentin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.

Mecliste; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu'na gizli oyla en az üç, en çok beş üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası hükmü ile 16.01.2019 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelgesi gereğince, kiracıların 2026 yılı için arttırılan kira bedelleri üzerinden bir yıllık kira bedeli tutarında teminat bedellerinin uygulanması konusunun müzakeresi, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nce atıksu arıtma tesislerinde, arıtma çamurlarının taşınması amacı ile 1 adet traktörün T Cetveline eklenmesi konusunun müzakeresi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce, Evde Bakım Hizmetlerinin artırılması, periyodik bakım hizmetlerinin sunulması ve engelli, yaşlı, hasta vatandaşlarımıza ulaşım desteği sağlanması için 1 adet minibüsün (sürücü dahil en fazla 15 kişilik) T Cetveline eklenmesi konusunun müzakeresi gibi konular ile imar düzenlemelerini içeren maddeler görüşüldü.

Toplantıda toplu taşıma konusuna özellikle değinen Kahveci, halk otobüslerinden ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaşların, engelli bireylerin, şehit yakınlarının ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden huzur ve saygı içinde faydalanmasının önemine dikkati çekti. Bu kapsamda söz konusu gruplara yönelik daha anlayışlı, nazik ve yapıcı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirten Kahveci, gerekli desteği sağladıklarını vurguladı.

Toplantı sonunda, uzun yıllar boyunca farklı müdürlüklerde başarıyla görev yapan eski Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Tulum'a, emekliliği dolayısıyla Kahveci tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: ANKA

