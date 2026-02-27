Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, "Halk Günü Toplantıları" Kapsamında Vatandaşları Dinledi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen "Halk Günü Toplantıları" kapsamında Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri doğrudan dinledi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye konferans salonunda Kahveci'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda şeffaflık, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri vurgulandı. Her talebin not alındığı toplantıda Kahveci, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulundu. İlgili birimlere gerekli talimatları veren Kahveci, sürecin yakından takipçisi olacağını vurguladı.

Vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Halk Günü buluşmalarının devam etmesi yönündeki temennilerini paylaştı.