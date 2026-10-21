Kütahya Belediyesi, Parmakören\'de ham yol açmaya TBB\'den iş makinesi desteği alacak

Kütahya Belediyesi, Parmakören'de ham yol açmaya TBB'den iş makinesi desteği alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, Parmakören'de ham yol açma için iş makinesi, operatör ve teknik personel desteğini kapsayan protokolü imzaladı. Çalışmalarla mahallenin ulaşım ağı gelişecek ve yol düzenlemelerine altyapı oluşacak.
(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, Parmakören Mahallesi'nde ham yol açma çalışmalarına yönelik iş makinesi, operatör ve teknik personel desteğini kapsayan Ortak Hizmet Projesi Protokolü'nü imzaladı.
Başkan Kahveci ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Yıldız tarafından imzalanan Ortak Hizmet Projesi Protokolü kapsamında Parmakören Mahallesi'nde ham yol açma çalışmalarının gerçekleştirilmesi için gerekli iş makinesi temin edilecek. Çalışmalarla mahallenin ulaşım ağı geliştirilecek ve gelecekteki yol düzenleme çalışmalarına altyapı oluşturulacak.
Kaynak: ANKA
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