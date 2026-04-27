Kütahya Belediyesi, Yeni Araç Destekleriyle Hizmet Kapasitesini Güçlendiriyor - Son Dakika
Kütahya Belediyesi, Yeni Araç Destekleriyle Hizmet Kapasitesini Güçlendiriyor

27.04.2026 17:54  Güncelleme: 18:31
Kütahya Belediyesi, hizmet kapasitesini güçlendirecek önemli bir araç desteğini daha envanterine kattı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen aracın özellikle yol yapım, bakım onarım ve çeşitli saha çalışmalarında ekiplere hız ve etkinlik kazandıracağını belirtti.

Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni'ne katılan Başkan Kahveci, belediyeye hibe edilen bir adet Beko loderi teslim aldı. Kahveci, şehrin altyapı, üstyapı ve saha çalışmalarında aktif olarak kullanılacak yeni iş makinesiyle birlikte, hizmet gücünün daha da artacağını dile getirdi.

Kahveci, belediyecilik hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik yatırımların önemine dikkati çekerek, her yeni yatırımın vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet olarak yansıdığını ifade etti.

Araç teslim sürecine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer başta olmak üzere TBB yönetimine teşekkür eden Kahveci, desteğin Kütahya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

