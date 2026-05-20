Kütahya Belediyespor, Balıkesir'den Üçüncülük ile Döndü

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyespor, Balıkesir'de düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda K14 A kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

16-17 Mayıs günlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda mücadele eden Kütahya Belediyespor, K14 A kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı şampiyonada Kütahya Belediyespor sporcuları, gösterdikleri performansla dikkat çekti. Zorlu etaplarda mücadele eden takım, elde ettiği dereceyle Kütahya'ya önemli bir başarı kazandırdı.

Şampiyonada derece elde eden sporcular, antrenörler ve kulüp yönetimi tebrik edilirken, başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu.