Kütahya Canlı Hayvan Pazarı Açıldı

20.05.2026 13:04
Kütahya'da açılan canlı hayvan pazarı, Kurban Bayramı'na kadar hizmet verecek.

Kütahya'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar hizmet verecek Canlı Hayvan Pazarı, düzenlenen törenle açıldı.

Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerindeki pazarda, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri kurbanlıklarını satışa çıkarmaya başladı.

Açılış programında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, tüm İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Pazarın bayramın üçüncü günü saat 16.00'ya kadar hizmet vereceğini belirten Kahveci, tesisin bölgenin en donanımlı ve geniş kapsamlı canlı hayvan pazarlarından biri olduğunu söyledi.

Kahveci, "Alanımızda büyükbaş hayvanlar için 210, küçükbaş hayvanlar için ise 260 olmak üzere toplam 470 padok bulunmaktadır." dedi.

Canlı Hayvan Pazarı'nda yaklaşık 10 bin küçükbaş ve 1500 büyükbaş hayvanın bulunacağını ifade eden Kahveci, üretici ve vatandaşların ihtiyaçlarının düşünüldüğünü belirtti.

Padok ücretlerinin geçen yıl ile aynı olduğunu aktaran Kahveci, "Pazarımızda sosyal tesis, mescit, kurban kontrol denetim merkezi bürosu, iki kantar ve idari bina ile tam teşekküllü şekilde hizmet vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

