Kütahya Çinileri Semineri 21 Nisan'da

Kütahya çinilerinin tarihi süreçteki mimari serüveni, "Gelenek ile Yenilik Arasında Milli Mimari'de Kütahya Çinileri" başlıklı seminerde ele alınacak.

Pera Müzesi Oditoryumu'nda 21 Nisan'da düzenlenecek etkinlikte, Kütahya çinilerinin mimari yapılardaki yeri ve önemi, detaylı bir şekilde sanatseverlerin ve araştırmacıların istifadesine sunulacak.

Müjde Dila Gümüş'ün konuşmacı olarak katılacağı seminerde, Kütahya'da mimariyle ilişkili çini üretiminin aktörleri, çinilerin oryantalizm ve milli mimari bağlamındaki kullanımı ele alınacak.

Programda ayrıca, Türk mimarlık tarihinin öncü isimlerinden Mimar Kemaleddin Bey ile Vedat Tek Bey'in tarihsellik anlayışlarının eserlerindeki çini kullanımlarına yansımaları değerlendirilecek.

Etkinlik kapsamında, 1900'lü yılların başında Kütahya'da üretilen çinilerin tamir gören veya yeni inşa edilen camiler ile sivil binaların yanı sıra tren garları, hanlar, konutlar, vapur iskeleleri, çeşmeler ve hapishanelerin cephelerini donatmasına ilişkin tarihi arka plan da incelenecek.