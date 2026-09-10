Kütahya'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A. polis takibiyle yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A. polis takibiyle yakalandı

Kütahya\'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A. polis takibiyle yakalandı
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Kütahya'da hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.A. (24), polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

KÜTAHYA'da hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.A. (24), polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.A.'nın araçla kent merkezinde seyir halinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince araç durduruldu. Ö.A., araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Firari hükümlü, polisin takibi sonucu yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü Ö.A., işlemlerinin ardından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A. polis takibiyle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A. polis takibiyle yakalandı - Son Dakika
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