Kütahya'da 264 Hafız Eğitimini Tamamladı - Son Dakika
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Kütahya'da 264 Hafız Eğitimini Tamamladı

Kütahya\'da 264 Hafız Eğitimini Tamamladı

Kütahya'da 264 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı, 489 öğrenci ise devam ediyor.

16.12.2024 17:57
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Kütahya'da 264 öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı

KÜTAHYA - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, hafızlık projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade etti. Başyiğit, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 264 öğrencinin hafızlık eğitimini tamamladığını söyledi.

Kütahya'da düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan, örgün eğitimle hafızlık projesinin 8 yıldır başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 264 öğrencinin hafızlık eğitimini tamamladığını dile getirdi. Şu anda 489 öğrencinin, İmam Hatip Ortaokullarında özel olarak hazırlanan programlar kapsamında hafızlık eğitimi aldığını ifade eden Başyiğit, bu projenin öğrencilerin örgün eğitimden kopmadan hafız olmalarını sağladığını belirtti.

Başyiğit, Kur'an-ı Kerim'in korunması ve yaşatılmasında hafızların üstlendiği hayati rolü vurguladı. Başyiğit, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir,' buyurarak hafızlığı yüceltmiştir. Milletimiz, tarih boyunca Kur'an'ın hizmetkarı olmuş ve bu emaneti taşımaktan onur duymuştur" dedi.

Başyiğit, hafızlık projelerine katkı sağlayan tüm öğretmenlere, İl Müftülüğüne ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Hasan Başyuğit, "Hafızlarımızın başarıları, milletimizin manevi değerlerine sahip çıkmasının en güzel göstergelerinden biridir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 264 Hafız Eğitimini Tamamladı - Son Dakika

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