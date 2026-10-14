Kütahya\'da 5 araçlık zincirleme kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

Kütahya'da 5 araçlık zincirleme kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki köprülü kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Otomobilinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen araçlardan 43 ABP 622 plakalı çekici, Kütahya- Eskişehir kara yolu üzerindeki köprülü kavşakta önünde seyreden araca çarptı.
Yağışlı havanın etkisiyle duramadığı belirtilen 43 DK 443 plakalı kamyonet, 06 DIB 152 plakalı otomobil ve 43 ABF 336 plakalı kamyon da zincirleme kazaya karıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.Ö, aracında sıkışarak yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü H.Ö'yü bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Kütahya-Eskişehir kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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