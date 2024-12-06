Kütahya'da 92 Din Görevlisi Mezun Oldu

Güncel

Kütahya'da 92 aday din görevlisi mezun oldu

Vali Musa Işın:

"Kıyafetinizden davranışlarınıza kadar her zaman örnek olmalısınız"

KÜTAHYA - Kütahya Dini İhtisas Merkezi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 92 aday din görevlisi için mezuniyet töreni düzenlendi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Aday Din Görevlileri 2. Dönem Mezuniyet Töreni"nde, Kütahya Dini İhtisas Merkezi Müdürü Osman Faruk Aktaş ve Kütahya Valisi Musa Işın önemli mesajlar verdi.

Kütahya Dini İhtisas Merkezi Müdürü Osman Faruk Aktaş, 2016 yılında hizmete açılan merkezin bugüne kadar 2 binden fazla mezun verdiğini belirtti. Aktaş, aday din görevlilerine bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diledi.

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, mezunlara önemli tavsiyelerde bulundu. Din görevlilerinin İslam'ın izzetini ve vakarını korurken şefkat ve merhamet dengesini de sağlamaları gerektiğini vurgulayan Vali Işın, şöyle konuştu: "Müslümanlar kendilerini ezik göstermemelidir. Sizler bu dinin temsilcilerisiniz. Kıyafetinizden davranışlarınıza kadar her zaman örnek olmalısınız. Köy kahvelerindeki sohbetlerden resmi ortamlara kadar her alanda İslam'ın vakarını yansıtmanız gerekiyor. Ayrıca dünyada İslam'ın büyük bir hızla geliştiğini unutmayın. Yapılan tahminlere göre, 2050 yılında Müslümanların dünya nüfusunun 2 milyar 800 milyona ulaşması bekleniyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut'un da katıldığı törende, aday imamlar tarafından sunulan musiki konseri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Mezun olan adaylar, aldıkları eğitimlerle topluma en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirttiler.

Tören, mezunlara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.