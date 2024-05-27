Kütahya'da 'ağır elbiseler' Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 'ağır elbiseler' Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı

Kütahya\'da \'ağır elbiseler\' Gastronomi Festivali\'nde tanıtıldı

Kütahya'da el emeği işlemeleri ve nakışlarıyla ünlü olan 'ağır elbiseler', Gastronomi Festivali'nde sergilendi. Kütahya Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi nakış ustaları tarafından hazırlanan elbiseler, defile ile tanıtıldı. Defile izleyicilerden büyük ilgi gördü. Konak işletmecisi Abdurrahman Yıldız, kentin kültür ve sanatına dair çalışmaların sürdüğünü belirtti. Nakış ustaları, el emeği ürünlerle Kütahya'nın değerlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

27.05.2024 11:53
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Kütahya'da el emeği işlemeleri ve nakışları nedeniyle yapımı yaklaşık 8 ay süren ve kentte "ağır elbise" olarak bilinen kıyafetler Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı.

Kütahya Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi nakış ustaları tarafından hazırlanan ve "tefebaşı", "çatkılı", "eğrimli", "fermene", "dizi bağlı", 'dallı' olarak adlandırılan ağır elbiseler için defile düzenlendi.

Sanat evi kursiyerleri tarafından sergilenen 'ağır elbiseler' sahnede tek tek tanıtılırken defile izleyicilerden de ilgi gördü.

Konak işletmecisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız, yaklaşık 20 yıl önce satın alarak restore ettirdiği konakta kentin kültür ve sanatına dair çalışmalar sürdürdüğünü belirtti.

Konakta, alanında uzman nakış ustaları ile yöresel kıyafetlerin hazırlandığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Biz konak olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına büyük önem veriyoruz. Konağımızda çini, nakış, ahşap gibi el sanatlarının yanı sıra yöresel yemeklerimizi de ziyaretçilerimize sunuyoruz. Bugünkü defilemiz ise yine konağımızın nakış ustalarınca hazırlandı. Bu elbiseler, kültürümüzün birer nadide eseri olmakla birlikte şehrimizde de birçok düğün ve kına gecesinde kadınlarımızla kullanılmaktadır."

Sanat evi nakış ustası Gülsüm Ergün ise, "Nakış, çini, iğne oyası gibi alanlarda önemli ürünler ortaya koymaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimizi de bu şekilde yetiştiriyoruz. Özellikle nakış alanında önemli değeri olan ürünleri üretiyoruz. Bugün burada sergilediğimiz elbiseler de uzun zahmetler ve süreçler sonucunda hazırladık." dedi.

Nakış ustası Sibel Dönmez de ellerinden geldiğince Kütahya'nın değerlerine ve kültürüne katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Defilenin ardından Türk Halk Müziği solisti Mine Gez, konser verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da 'ağır elbiseler' Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 'ağır elbiseler' Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı - Son Dakika
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