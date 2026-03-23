Kütahya'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
Kütahya'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

23.03.2026 12:20
Kütahya'da alkollü sürücünün aracı elektrik direğine çarptı; 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü D.S.'nin (21) 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'ta meydana geldi. D.S.'nin kontrolünü yitirdiği 06 FRE 49 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, sürücü ile yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü D.S.'nin 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kütahya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:53
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
SON DAKİKA: Kütahya'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
