Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Asansörlerde Güvenlik Denetim Süreçlerine İlişkin Yetkililerle Buluştu - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Asansörlerde Güvenlik Denetim Süreçlerine İlişkin Yetkililerle Buluştu

01.07.2026 09:19  Güncelleme: 09:56
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, asansör güvenliği kapsamında AKM yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda 2026’nın ilk 5 ayında yapılan denetim verileri paylaşıldı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, asansörlerin güvenli kullanımının sağlanması ve vatandaşların can güvenliğinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında AKM Asansör Kontrol ve Teknik Muayene yetkilileriyle bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, asansörlerin periyodik kontrol ve denetim süreçleri, tescil işlemleri, uygunsuzlukların giderilmesine yönelik uygulamalar, bina sorumlularının yükümlülükleri ve vatandaşların güvenli asansör kullanımına ilişkin bilinçlendirme çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, 2026 yılının ilk beş ayında gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre 1 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında bin 35 periyodik kontrol, 726 takip denetimi, 17 ücretli takip işlemi, 83 tescil işlemi ve 22 tutanak düzenlenirken, sistemde kayıtlı 3 bin 969 asansörün denetim süreçleri değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Asansörlerde Güvenlik Denetim Süreçlerine İlişkin Yetkililerle Buluştu - Son Dakika

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