Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yola çıkan ata çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sezer Kahraman'ın (32) kullandığı 02 KD 889 plakalı otomobil, Altıntaş- Dumlupınar kara yolunun 18. kilometresinde yola çıkan başıboş ata çarptıktan sonra devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile eşi Şeyma (28) ve annesi Semiha Kahraman (55) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Şeyma Kahraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kahraman ailesinin Kütahya merkezde katıldıkları bir düğünden döndükleri öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Ata Çarpan Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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