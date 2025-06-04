Kütahya'da Ayakkabı Boyacılarının Yeni Hizmet Alanları Açıldı

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi tarafından ayakkabı boyacılarının daha sağlıklı ve güvenli koşullarda hizmet verebilmesi amacıyla hayata geçirilen yeni hizmet alanlarının açılış töreni, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Kahveci, "Esnafımızın gelirinin artması amacıyla yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ayakkabı boyacılarının daha sağlıklı ve güvenli koşullarda hizmet verebilmesi amacıyla hayata geçirilen yeni hizmet alanlarının açılış törenine katıldı. Kahveci, ayakkabı boyacılığının şehrin en sessiz mesleklerinden biri olduğunu belirterek, bu mesleğin kıymetine ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Hizmet alanları ile ilgili imalat çalışmalarının Makine İkmal Müdürlüğü'ne bağlı Kaynak Atölyesi ve Marangoz Atölyesi tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Kahveci, "Yeni hizmet alanları, 2025 yılı Nisan ayı içerisinde ayakkabı boyacılarımıza teslim edilmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun (KTVKBK) onaylı projesi doğrultusunda, imalatları tamamlanmış ve dolap ile zemin ahşap deck kaplama işleri de yapılarak, 7 adet lostra yerleştirilmiştir" dedi.

Kahveci, işçilik noktasında Belediye personelinin emeğiyle hazırlanan lostraların 1 buçuk metreye 1 buçuk metre ebatlarında olduğuna değinerek, "Ayakkabı boyacılarımızın yıllardır yağmurda, sıcakta, zor koşullarda verdikleri mücadeleye bir nebze olsun kolaylık sunmak istedik. Bu alanlar emeğe saygımızın bir simgesidir. Amacımız Kütahya'ya daha iyi hizmet verebilmektir. Bunun devamına farklı projelerimiz de var. Esnafımızın gelirinin artması amacıyla yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahveci, açılışın, ayakkabı boyacılarına ve şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Kurdele kesimi ile devam eden açılış programına, Kahveci'nin yanı sıra Alipaşa Mahallesi Muhtarı Salih Zeki Arı, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.