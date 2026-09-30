Kütahya'da büyü iddiasıyla 2 çocuk annesi kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kütahya'da büyü iddiasıyla 2 çocuk annesi kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kütahya\'da büyü iddiasıyla 2 çocuk annesi kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kütahya'da hediyelik eşya dükkanı işleten 2 çocuk annesi kadını bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde kızıyla kadının oğlunun sevgili olduğunu, kadının kızına büyü yaptığını öne sürerek sinirlenip bıçakladığını söylediği belirtildi.

KÜTAHYA'da hediyelik eşya dükkanı işleten 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran'ı (51) bıçaklayıp öldüren Salih Topsakal (68), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheli Topsakal'ın ifadesinde, "Kızım ile oğlu sevgiliydi. Kadın, kızıma büyü yaptı, kızım kendinden geçti. Sinirlendim, gittim bıçakladım" dediği belirtildi.

Pirler Mahallesi Germiyan Sokak'ta hediyelik eşya dükkanı işleten Nalan Temelkıran, dün iş yerine gelen Salih Topsakal tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki evinden kaçmak üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Topsakal'ın, cinayeti itiraf ederek, "Kızım ile oğlu sevgiliydi. Kadın, kızıma büyü yaptı, kızım kendinden geçti. Sinirlendim, gittim bıçakladım" dediği belirtildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde işlemleri tamamlanan Salih Topsakal, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Salih Topsakal'ın gözaltına alınan eşi ve kızı ile öldürülen Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da büyü iddiasıyla 2 çocuk annesi kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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