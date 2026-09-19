Kütahya'da çevre yolunda otomobilin çarptığı 2 yaya hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kütahya'da çevre yolunda otomobilin çarptığı 2 yaya hastaneye kaldırıldı

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Kütahya\'da çevre yolunda otomobilin çarptığı 2 yaya hastaneye kaldırıldı
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent Köprülü kavşağı yakınında çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da yolun karşıya geçmeye çalışan 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent Köprülü kavşağının yakınında meydana geldi. S.B. yönetimindki 45 AJF 631 plakalı otomobil, çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan Z.D. ve E.A.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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