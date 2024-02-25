Kütahya'da çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Kütahya\'da çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Haydarlar köyünde çıkan kavgada, Ali B. adlı şahıs, Süleyman Uyumaz'a tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Uyumaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

25.02.2024 23:45  Güncelleme: 23:48
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Haydarlar köyünde Ali B, henüz belirlenemeyen nedenle cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a (56) tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uyumaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aslanapa, Jandarma, Kütahya, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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