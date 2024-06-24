Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Kütahya Valisi Musa Işın, yangının kontrol altına alındığını ve ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Havaların sıcak geçtiği bu dönemde, yangınlara karşı tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Işın, yaz sezonunu en az zararla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

24.06.2024 16:57
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Kütahya'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteriyle alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Kütahya Valisi Musa Işın da olay yerine gelerek, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'den söndürme çalışması hakkında bilgi aldı.

"Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü"

Vali Işın, AA muhabirine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce ihbarın alınmasının ardından kısa sürede ulaşılan alanda müdahaleye başlandığını söyledi.

Aracı, arazöz ve itfaiyesi bulunan diğer kurumların da söndürme çalışmasına destek verdiğini belirten Işın, "Çok şükür orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerimiz soğutma işlemlerine devam ediyor." dedi.

Havaların bugünlerde çok sıcak geçtiğini, bu nedenle yangınlara karşı bütün kurum ve birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Işın, yaz sezonunu en zararla kapatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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