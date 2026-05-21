Kütahya'da "Deprem Risk Yönetimi Çalıştayı" Düzenlendi

(KÜTAHYA) - Kütahya'nın afetlere karşı daha dirençli bir şehir haline gelmesi amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde "Deprem Risk Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, il protokolü, ilgili kurum temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Deprem Risk Yönetimi Çalıştayı'nda deprem gerçeğine karşı bilimsel veriler ışığında yürütülmesi gereken çalışmalar ele alındı.

Çalıştayda; risk azaltma politikaları, afet öncesi hazırlık süreçleri, yapı güvenliği, kurumlar arası koordinasyon ve toplumsal farkındalık konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Hakan Aykul da katılımcılara yönelik sunum gerçekleştirerek deprem risk yönetimi, şehir planlaması ve afetlere hazırlık süreçlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Şehrin geleceğini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan çalıştayda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve afet yönetiminde ortak hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

Ertekin, çalıştayın şehrin geleceği için hayırlı olması temennisinde bulunarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.