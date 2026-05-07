Kütahya\'da Dil Şenliği Coşkusu

07.05.2026 14:42
İmam hatip öğrencileri, İngilizce ve Arapça etkinliklerle 'Dil Şenliği'nde bir araya geldi.

Kütahya'da imam hatip okullarında öğrenim gören öğrenciler, "Dil Şenliği"nde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü, "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı" uygulayan imam hatip okullarında İngilizce ve Arapça dillerinde tiyatro, şarkı ve sunum etkinliklerini içeren "Dil Şenliği" İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin gelişimlerine katkı sunan etkinliklerde görev almalarını çok anlamlı bulduğunu belirtti.

Öğrencilerin heyecan ve motivasyonlarını canlı tutmak için öğretmen ve velilere önemli görevler düştüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizler, gözleri geleceğe ışıl ışıl bakan bu yavrularımıza sahip çıkmak ve onları olumsuzluklardan koruyabilmek için dış etkenlerden daha çok çalışmalıyız. Özellikle sosyal mecralardaki sahte fenomenlerin etkilerine kapılmamaları için bize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda bu etkinlik, çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sunacağı gibi kişiler gelişimlerine de katkı sunacaktır."

Proje koordinatörü ve Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Özlem Çalışkan da şenliğe il genelindeki bütün imam hatip okullarının katıldığını belirterek, "Hedefimiz imam hatip okullarında Arapça ve İngilizce olmak üzere iki yabancı dil öğretmek. Bu kapsamda da çalışmalarımızı öğrencilerimizle birlikte şenlikte paylaşıyoruz." dedi.

Projede görev alan öğrenciler İngilizce ve Arapça dilleriyle hazırladıkları tiyatro, şiir ve müzik gösterileri sundu.

Öğrenciler, sahne gösterilerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantlarda proje kapsamında hazırladıkları eğitici oyunlar ile diğer çalışmalarını sergiledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
