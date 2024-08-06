Kütahya'da düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ve damadın cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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Kütahya'da düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ve damadın cenazeleri toprağa verildi

Kütahya\'da düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ve damadın cenazeleri toprağa verildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünlerinin ardından evlerine giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ile damadın cenazeleri Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan ile çok sayıda kişi katıldı.

06.08.2024 15:30
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Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünlerinin ardından evlerine giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ile damadın cenazeleri Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

Emet Göncek Köyü Camisi İmam Hatibi Mustafa Özer ile eşi Havva Nur Özer'in cenazeleri, Balıköy beldesi Yataklı köyüne getirildi.

Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından öğle vakti köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşları, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Yataklı köyündeki düğünün ardından yola çıkan damat Mustafa Özer idaresindeki 07 AFU 428 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı 35 FU 930 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücü Özer ile eşi Havva Nur Özer olay yerinde yaşamını yitirmiş, diğer aracın sürücüsü ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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