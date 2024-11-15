Kütahya'da Erkek Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Erkek Yaşam Merkezi Açıldı

Kütahya Belediyesi, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi erkekler için tasarlanan Erkek Yaşam Merkezi'ni açtı. Merkez, güvenli barınma imkanları sunarak sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiriyor.

15.11.2024 22:56
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Kütahya Belediyesi, Erkek Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Erkek Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, merkezin, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi erkekler için sıcak bir yuva olacağını belirtti.

30 Ağustos Mahallesi Pilot Caddesi üzerindeki merkezin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Başkan Kahveci, "Üç katlı binamızda her katta iki daire bulunuyor. Her dairede dört kişi kalacak şekilde planlandı. Dairelerde iki ayrı yatak odası, bir oturma odası, ortak banyo ve mutfak yer alıyor. Ayrıca binanın en alt katında yönetim ofisi, yemek yenilecek üç ayrı oda ve toplu etkinlik alanı bulunuyor. İş ve ev bulan erkeklerimiz merkezden ayrılarak yerlerine yeni ihtiyaç sahipleri alınacak" diye konuştu.

Başkan Kahveci, projenin sosyal belediyecilik vizyonuyla oluşturulduğunu vurgulayarak, "Erkek Yaşam Merkezi'nin şehrimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sıcak bir yuva olacak" dedi.

Açılış töreni, folklor gösterileri ve yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi. Erkek Yaşam Merkezi, kimsesiz ve sokakta yaşayan erkeklere güvenli bir barınma imkanı sunmayı amaçlıyor.

Merkezin ilk sakinleri ise, hizmetlerinden dolayı Başkan Eyüp Kahveci'ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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