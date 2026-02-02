Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Okçuluk Şampiyonasının Açılış Programına Katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ile birlikte Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nın açılış programına katıldı.

Kütahya'da üç gün sürecek Büyükler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonada; 30 ilden 90 kulüpten yaklaşık bin sporcu, 18 metre mesafeden gerçekleştirdikleri sıralama ve eleme atışlarıyla dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ile Mehmet Demir, Kahveci ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen açılış programı, sporculara başarı dileklerinin iletilmesinin ardından gerçekleştirilen müsabakalarla devam etti.