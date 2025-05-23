Kütahya'da Halk Günü Toplantısı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi tarafından her hafta cuma günü 10.00 ile 12.00 arasında düzenlenen Halk Günü Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında yapıldı.

Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen toplantıda Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başkan yardımcıları ve birim müdürleri; vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gerekli notların alındığı toplantıda, talepler doğrultusunda ilgili müdürlükler görevlendirildi, konuların çözüme kavuşturulması için çalışmaların en kısa sürede yapılacağı belirtildi.

Halk Günü'ne katılan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, toplantıların devam etmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.