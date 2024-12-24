Kütahya\'da Halk Otobüsü TIR ve Otomobile Çarptı, Sürücü Sıkıştı

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KÜTAHYA'da halk otobüsü, arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR ile yardım için gelen otomobile çarptı. Kazada yaralanan halk otobüsü sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza, geç saatlerde Kütahya- Tavşanlı karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Kaymak (54) yönetimindeki 43 HO 1186 plakalı halk otobüsü, arızalandığı için emniyet şeridinde park halinde olan 03 ABF 555 plakalı TIR'ın dorsesi ile yardım için gelen 43 AS 098 plakalı otomobile çarptı. Kazda halk otobüsü sürücüsü Kaymak, araç sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Kaymak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında halk otobüsünde yolcu olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.