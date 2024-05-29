Kütahya'da hareket eden otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da hareket eden otomobil sürücüsü yaralandı

Kütahya\'da hareket eden otomobil sürücüsü yaralandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, çalışır vaziyette park ettikten sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı. İsmail Ceylan, otomobilin ayağının üstünden geçmesi ve başını kaldırıma çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

29.05.2024 15:47
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, çalışır vaziyette park ettikten sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

Kütahya Caddesi'ndeki bir adrese taziye için gelen İsmail Ceylan, 43 AEK 299 plakalı otomatik vitesli aracını çalışır vaziyette park ederek araçtan indi.

El freninin çekilmemesinden dolayı hareket eden otomobili durdurmaya çalışan Ceylan, araç ile kaldırım arasında kalarak yere düştü.

Otomobilin ayağının üstünden geçmesi ve başını kaldırıma çarpması sonucu yaralanan Ceylan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da hareket eden otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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