Kütahya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergilendi, halk oyunları ve müzik gösterileri sunuldu.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, daire müdürleri, kurum yöneticileri, davetliler ve kursiyerler katıldı.

Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, programda yaptığı konuşmada, kurum bünyesinde 4 binin üzerinde eğitim modülünün vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

Nitelikli insan gücünün önemine dikkati çeken Bekarlar, şu ifadeleri kullandı:

"Her ülkenin en önemli sermayesi, benim kanaatime göre insandır. Ancak bu insanların nitelikli olması, o ülkenin gücünün temel belirleyicisidir. Bugün pek çok yetişkin burada kendi becerilerini, kendi içindeki cevherlerini aldıkları eğitimle daha parlatacak bir seviyeye geliyorlar. Bu kurslara katılan bütün kursiyerleri, ilimiz genelinde tebrik ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da bu merkezlerin yetenekleri ve sanatı ortaya çıkarma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi.

Kursiyerleri tebrik eden Yılmaz, "El emeği göz nuru birçok iş ve işlemi ortaya koymuş kıymetli kursiyerlerimiz var. İnşallah sayılarınız daha da artar çünkü bizim sanatla, kültürle, ilimle, irfanla yoğrulmuş bir medeniyetimiz var. Biz bu medeniyetin temsilcileriyiz. İşte halk eğitim kurslarımız bunun için çok önemli imkanlar sunuyor." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halit Sunar ise merkezin faaliyetleri ve kursiyer sayıları hakkında bilgiler paylaştı.

Sunar, kurumun sadece dikiş-nakış kurslarından ibaret olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Merkezimizde toplamda 20 bin 743 kursiyerimiz eğitim aldı. Bu kapsamda 303 kişiye okuma yazma öğretildi. 394 mesleki ve teknik eğitim kursunda 10 bin 358 kişiye, 499 genel kursta ise 10 bin 82 kursiyere eğitim desteği sağladık."

Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Program, protokol üyelerinin kurdele keserek açılışını yaptığı ve kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği el emeği ürünlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.